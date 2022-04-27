В Рязани увековечили память Петра Павловича Тарарышкина

27 апреля в Рязанском медицинском колледже состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Социалистического труда, участнику Великой Отечественной войны Петру Павловичу Тарарышкину. Подробности сообщила пресс-служба городской думы.

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Петр Павлович Тарарышкин родился в 1923 года в деревне Зараново Кораблинского района в семье крестьянина. В 1941 году окончил полный курс Рязанской фельдшерско-акушерской школы (сейчас Рязанский медицинский колледж). С 1941 года по 1945 годы воевал в должности военного фельдшера на Калининском, Первом и Втором Прибалтийских фронтах в составе 296 отдельного артиллерийско-пулеметного батальона. С 1961 г. по июнь 1972 г. работал председателем Сасовского сельского райисполкома, Первым секретарём Сасовского райкома КПСС. В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства в Сасовском районе, Петру Тарарышкину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

На заседании Рязанской городской Думы 24 февраля 2022 года депутаты поддержали инициативу Рязанского регионального общественного фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» установить мемориальную доску Петру Павловичу Тарарышкину на фасаде здания Рязанского медицинского колледжа.

От имени депутатов Рязанской городской Думы всех собравшихся поздравила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.