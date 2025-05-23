В Рязани увековечили память Александра Ногаллера

22 мая в Рязани состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Александра Михайловича Ногаллера. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской городской Думы.

Александр Ногаллер — участник Великой Отечественной войны, выдающийся врач-гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Рязанского медицинского института имени академика И. П. Павлова, кавалер Золотого ордена Гиппократа. Его память увековечили на фасаде городской больницы № 4 по адресу: улица Есенина, дом 17 — в этом учреждении он работал с 1967 по 1993 год.

22 мая Александру Михайловичу исполнилось бы 105 лет. Он скончался в 2021 году.

В церемонии открытия приняли участие министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников, ректор РязГМУ, депутат Рязанской городской Думы Роман Калинин, а также коллеги и ученики Александра Ногаллера.

Собравшихся поприветствовала глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова.

— Мне посчастливилось учиться у Александра Михайловича, и об этом времени у меня остались самые светлые и добрые воспоминания, — сказала она. — Его жизненный путь, любовь к Родине и верность сложной профессии врача — достойный пример для современной молодежи. Александр Михайлович внёс огромный вклад в развитие медицины в целом и нашего медицинского университета в частности. Память о нём будет жить.