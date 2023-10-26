В Рязани увековечат память участника СВО Игоря Николаева

На заседании Рязанской городской Думы депутаты приняли решение об установке мемориальной доски гвардии полковнику Игорю Николаеву, сообщает пресс-служба РГД.

На фасаде школы № 41 появится мемориальная доска со следующим текстом:

«В этой школе с 1991 по 1997 г. учился гвардии полковник Игорь Евгеньевич Николаев (05.09.1982 — 14.03.2022). Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно)».

Также депутаты одобрили передачу помещений в безвозмездное пользование Рязанской областной общественной организации инвалидов Союзу «Чернобыль» и региональному отделению общественной благотворительной организации «Специальная Олимпиада России». А также поддержали решения о передаче в аренду помещений некоммерческим организациям «Ресурсный центр «Навигатор будущего», «Центр военно-патриотического воспитания «Гранит», литературному фонду «Серебряная лира», частному образовательному учреждению «Начальная школа «Гармония» и Рязанскому областному таджикскому центру «Самани».