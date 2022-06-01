В Рязани увековечат память погибших во время спецоперации на Украине

В Рязанской области увековечат память погибших во время спецоперации на Украине. О совещании, на котором обсуждался этот вопрос, рассказала первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

По словам Росляковой, память должна быть увековечена во всех муниципальных образованиях, центральный мемориал сделают в Рязани.

— На какие-то мероприятия нужны средства, их будем изыскивать, какие-то потребуют только организационных усилий, — написала Рослякова.

Первый зампред правительства также отметила, что в СВО принимают участие военнослужащие всех родов войск, представители силовых структур, добровольцы. Это должно быть обязательно учтено при разработке концепции проекта.