В Рязани увековечат память гвардии лейтенанта ВДВ  Максима Плотникова,  героически погибшего в ходе СВО

На фасаде школы №51 запланировано установить мемориальную доску гвардии лейтенанту ВДВ Максиму Плотникову. Об этом сообщает Рязанская городская Дума.

Вопрос об установлении мемориальной доски на фасаде здания школы №51 обсуждался на заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы. Здесь планируется увековечить память гвардии лейтенанта ВДВ Максима Плотникова, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и Указом Президента Российской Федерации награжденного орденом Мужества (посмертно). Окончательное решение будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

Также депутаты рассмотрели доклад об итогах летней оздоровительной кампании. Согласно представленной информации, организация отдыха детей осуществлялась в лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, а также муниципальных детских оздоровительных лагерях «Сказка» и «Смена».

На базе 63 общеобразовательных учреждений города Рязани работали 64 лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 1 лагерь труда и отдыха, в общей сложности для 3 136 детей. В лагерях «Сказка» и «Смена» отдохнули и оздоровились 1 555 детей: в лагере «Смена» – 880 детей (220 детей в смену), в лагере «Сказка» – 675 детей (135 детей в смену).

За счет средств консолидированного бюджета выполнен капитальный ремонт столовой и медицинского блока лагеря «Сказка» на сумму 20 млн. руб., из них 16,7 млн. руб. – федеральные средства, 2,3 млн. руб. – областные средства, 1 млн. руб. – городские средства. Выполнен ремонт 4 дач в лагере «Смена» и 6 дач в лагере «Сказка», а также косметический ремонт бани в «Смене» на сумму 2,9 млн. руб.

Также проведены противопожарные мероприятия, закупка оборудования и материалов и мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищенности объектов. На данные цели направлены средства бюджета города Рязани в размере 3,4 млн. руб. На особом контроле держалось обеспечение безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях.