В Рязани утвердили сроки приёма документов на должность главы администрации

Подать документы на участие в конкурсе на должность главы администрации Рязани кандидаты смогут с 12 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Даты утвердили на первом заседании конкурсной комиссии.

Также утверждён председатель конкурсной комиссии — им стала министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина. Заместителем председателя назначена глава Рязани Татьяна Панфилова.

Официальную информацию о проведении конкурса на должность мэра Рязани опубликует 11 октября газета «Рязанские ведомости».