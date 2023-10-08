Воскресенье, 8 октября, 2023
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В Рязани утвердили сроки приёма документов на должность главы администрации

7info
Фото: vk.com/rgdrzn

Подать документы на участие в конкурсе на должность главы администрации Рязани кандидаты смогут с 12 октября по 1 ноября, сообщает пресс-служба Рязанской гордумы.

Даты утвердили на первом заседании конкурсной комиссии.

Также утверждён председатель конкурсной комиссии — им стала министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина. Заместителем председателя назначена глава Рязани Татьяна Панфилова.

Официальную информацию о проведении конкурса на должность мэра Рязани опубликует 11 октября газета «Рязанские ведомости».

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