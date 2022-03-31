В Рязани утвердили состав штаба по поддержанию экономической стабильности

Утверждён состав регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

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В штаб включены:

Любимов Николай Викторович — Губернатор Рязанской области, председатель регионального штаба

Никитин Артем Александрович — заместитель Председателя Правительства Рязанской области, заместитель председателя регионального штаба

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Филиппов Дмитрий Игоревич — заместитель Председателя Правительства Рязанской области, заместитель председателя регионального штаба

Крутова Галина Глебовна — заместитель министра экономического развития Рязанской области, секретарь регионального штаба

Члены регионального штаба:

Рослякова Анна Николаевна — первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Беленецкий Евгений Анатольевич — заместитель Председателя Правительства Рязанской области

Ворфоломеев Андрей Владимирович — министр экономического развития Рязанской области

Емец Валерий Сергеевич — министр труда и социальной защиты населения Рязанской области

Меньшов Вячеслав Юрьевич — министр строительного комплекса Рязанской области

Наумова Марина Александровна — министр финансов Рязанской области

Решетник Вадим Алексеевич — министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

Фомина Жанна Александровна — министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области

Шемякин Борис Викторович — министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Ульянов Андрей Юрьевич — министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области

Устинов Дмитрий Владимирович — первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области

Гребнев Юрий Николаевич — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области (по согласованию)

Кузнецов Сергей Викторович — руководитель Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)

Морозов Вячеслав Анатольевич — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области (по согласованию)

Нюнина Елена Александровна — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (по согласованию)

Паршиков Виктор Владимирович — руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области (по согласованию)

Пронин Михаил Владимирович — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области (по согласованию)

Сорокина Елена Борисовна — глава администрации муниципального образования – городской округ город Рязань (по согласованию)

Шаститко Александр Петрович — председатель Совета муниципальных образований Рязанской области (по согласованию)

Шевырев Александр Павлович — первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы (по согласованию)