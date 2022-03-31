В Рязани утвердили состав штаба по поддержанию экономической стабильности

Утверждён состав регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности. Распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
В штаб включены:
Любимов Николай Викторович — Губернатор Рязанской области, председатель регионального штаба
Никитин Артем Александрович — заместитель Председателя Правительства Рязанской области, заместитель председателя регионального штаба
Филиппов Дмитрий Игоревич — заместитель Председателя Правительства Рязанской области, заместитель председателя регионального штаба
Крутова Галина Глебовна — заместитель министра экономического развития Рязанской области, секретарь регионального штаба
Члены регионального штаба:
Рослякова Анна Николаевна — первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области
Беленецкий Евгений Анатольевич — заместитель Председателя Правительства Рязанской области
Ворфоломеев Андрей Владимирович — министр экономического развития Рязанской области
Емец Валерий Сергеевич — министр труда и социальной защиты населения Рязанской области
Меньшов Вячеслав Юрьевич — министр строительного комплекса Рязанской области
Наумова Марина Александровна — министр финансов Рязанской области
Решетник Вадим Алексеевич — министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области
Фомина Жанна Александровна — министр по делам территорий и информационной политике Рязанской области
Шемякин Борис Викторович — министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
Ульянов Андрей Юрьевич — министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области
Устинов Дмитрий Владимирович — первый заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области
Гребнев Юрий Николаевич — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области (по согласованию)
Кузнецов Сергей Викторович — руководитель Отделения по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу (по согласованию)
Морозов Вячеслав Анатольевич — руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области (по согласованию)
Нюнина Елена Александровна — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области (по согласованию)
Паршиков Виктор Владимирович — руководитель Государственной инспекции труда в Рязанской области (по согласованию)
Пронин Михаил Владимирович — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области (по согласованию)
Сорокина Елена Борисовна — глава администрации муниципального образования – городской округ город Рязань (по согласованию)
Шаститко Александр Петрович — председатель Совета муниципальных образований Рязанской области (по согласованию)
Шевырев Александр Павлович — первый заместитель Председателя Рязанской областной Думы (по согласованию)