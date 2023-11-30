В Рязани устранены 7 из 10 очагов аварийности на дорогах

В Рязани прошло заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, его провёл губернатор э Павел Малков. На заседании обсуждалось состояние аварийности в Рязанской области по итогам десяти месяцев текущего года, меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий, меры профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Мэр Рязани Виталий Артемов доложил о мерах, принимаемых администрацией города Рязани для обеспечения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети областного центра. Всего за 10 месяцев текущего года отремонтировано 16 участков автомобильных дорог общей протяженностью почти 12 км. Выполнены работы по замене 2753 светильников наружного освещения. Нанесена продольная дорожная разметка общей протяженностью 44 км и поперечная на площади 535 кв. метров износостойкими материалами, установлено 922 дорожных знака на улично-дорожной сети Рязани.

Кроме того, при ремонте дорог в городе было нанесено износостойкими материалами еще 6 км дорожной разметки, заменено и установлено порядка 150 дорожных знаков и стоек. Три пешеходных перехода оборудовали светофорами, на четырех устроены искусственные дорожные неровности.

Из 10 очагов аварийности, выявленных специалистами ГИБДД в городе, устранены семь. Завершить работы по ликвидации мест концентрации ДТП планируется до конца года.

Также глава администрации рассказал о зимнем содержании улично-дорожной сети. В областном центре согласно титульным спискам подлежат зимней уборке более 640 дорог. Основной организацией, выполняющей работы по содержанию дорог, является муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция благоустройства города». Учреждение выполняет работы в основном на маршрутах движения городского пассажирского транспорта, общей протяженностью более 168 км. Кроме того, ДБГ проводится уборка 32 разворотных кругов, 294 остановок.

Уборка второстепенных дорог осуществляется методом грейдирования – отвала снега на обочину. Указанные работы выполняются с привлечением подрядных организаций в рамках муниципальных контрактов.

Для складирования снега, вывозимого с городских территорий, подготовлена площадка в районе Хамбушево.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Важно по всем направлениям не ослаблять работу. Где необходимо, следует разработать и принять дополнительные решения. Особо прошу проконтролировать устранение недостатков улично-дорожной сети около социальных объектов, выявленных региональным управлением ГИБДД».

В ходе заседания также были распределены зоны ответственности экстренных служб и утвержден план работы областной комиссии на 2024 год.