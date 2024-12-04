В Рязани установят предельный индекс изменения размера платы за ЖКУ

В Рязанской области планируется установить предельные индексы изменения размера платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии 2025 года. Соответствующее постановление подготовило правительство региона.

Для Рязани с 1 июля 2025 года предельный индекс изменения размера платы за ЖКУ установят в размере 15,1%. Этот показатель используется при расчёте увеличения стоимости услуг ЖКХ.

Такой же индекс установят для некоторых поселений Рязанского, Рыбновского, Ряжского и Кораблинского районов. В остальных он составит 14,1%.

К услугам ЖКХ относятся поставка горячей и холодной воды, отопления, других ресурсов.