В Рязани установят два новых светофора и нанесут дорожную разметку

В 2025 году в Рязани планируется установка двух новых светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.
Они появятся: на пересечении Народного бульвара и улицы Великанова, на улице Интернациональной в районе дома № 7 (остановка «Школа»).
Работы будут финансироваться за счет субсидий из областного бюджета в размере 8,3 млн рублей.
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Помимо этого, благодаря поддержке правительства Рязанской области в 2025 году:
На 33 участках дорог нанесут новую разметку.
Семь остановок общественного транспорта адаптируют для маломобильных граждан.
Все работы направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения в городе.