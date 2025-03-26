В Рязани установят два новых светофора и нанесут дорожную разметку

В 2025 году в Рязани планируется установка двух новых светофорных объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Они появятся: на пересечении Народного бульвара и улицы Великанова, на улице Интернациональной в районе дома № 7 (остановка «Школа»).

Работы будут финансироваться за счет субсидий из областного бюджета в размере 8,3 млн рублей.

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Помимо этого, благодаря поддержке правительства Рязанской области в 2025 году:

На 33 участках дорог нанесут новую разметку.

Семь остановок общественного транспорта адаптируют для маломобильных граждан.

Все работы направлены на повышение безопасности и комфорта дорожного движения в городе.