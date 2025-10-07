В Рязани установили бюст руководителю обороны Севастополя в Крымской войне Владимиру Корнилову

На улице Нахимова, рядом со школой №57, установили бюст вице-адмирала Владимира Корнилова. В торжественной церемонии открытия приняли участие учащиеся школы и педагоги, представители Рязанской городской Думы и администрации города, ветеранских организаций.

Бюст, посвященный одному из руководителей обороны Севастополя в Крымской войне, стал частью проекта «Аллея российской славы», инициатором которого является Михаил Сердюков, а его реализацию в регионе координирует Арсен Бабурин.

Арсен Валентинович провел встречу со школьниками, рассказав о подвигах героев-моряков и о том, как реализуется проект по установке бюстов выдающихся личностей, которые прославили Россию. На этой же аллее уже установлены бюсты адмиралов Павла Нахимова и Федора Ушакова. Улицы Рязани также носят имена этих знаменитых флотоводцев, и теперь их память увековечена в виде бюстов на «Аллее российской славы».