В Рязани установили бюст преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой

Торжественная церемония открытия бюста великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой состоялась на территории Рязанского медицинского колледжа.

Бюст был установлен по инициативе выпускника, окончившего медучилище в 1988 году, Арсена Бабурина. Он поблагодарил авторов проекта «Российская Аллея славы», руководство медколледжа за поддержку и содействие в установке монумента, сообщает региональный минобр.

Собравшихся на торжестве студентов и преподавателей, выпускников колледжа приветствовали первый заместитель министра здравоохранения региона Михаил Тропынин, первый заместитель министра образования области Ольга Васина, председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Наталья Шамбазова, директор колледжа Наталья Литвинова. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил чин освящения бюста.

Михаил Тропынин выразил благодарность тем, кто внёс вклад в открытие бюста и напомнил, что здравоохранение — это служение, а княгиня Елисавета — пример бескорыстной помощи и безграничной любви.

В заключение торжественного мероприятия были возложены цветы, гости смогли посетить интерактивную экскурсию, на которой узнали не только об истории колледжа, но и о жизни и благих делах великой княгини.

Елисавета Феодоровна — пример милосердия и христианской любви. В 1992 году Архиерейским собором РПЦ великая княгиня Елисавета причислена к лику святых и включена в Собор новомучеников и исповедников Российских. 11 октября Русская православная церковь отмечает день обретения мощей этой святой.

Основательница Марфо-Мариинской обители, великая княгиня Елисавета Феодоровна – пример любви к России и жертвенного служения ближним, – отметил на торжестве Митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Эти два важных нравственных урока могут быть примером для нынешних студентов колледжа, будущих медиков.