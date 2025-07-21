В Рязани усилят работу по ремонту неработающих кондиционеров в общественном транспорте

Глава администрации Виталий Артёмов прокомментировал работу систем кондиционирования в общественном транспорте, отвечая на вопрос Губернатора Рязанской области Павла Малкова на еженедельном заседании Правительства. Ранее от рязанцев поступило несколько жалоб в социальных сетях.
Глава городской администрации также отметил, что для диагностики неисправностей УРТ закупило специальное оборудование. При подготовке к летнему периоду была проведена проверка работы кондиционеров в общественном транспорте. Затем систему заправили фреоном. Всего собственными силами было отремонтировано 36 кондиционеров.