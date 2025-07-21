В Рязани усилят работу по ремонту неработающих кондиционеров в общественном транспорте

Глава администрации Виталий Артёмов прокомментировал работу систем кондиционирования в общественном транспорте, отвечая на вопрос Губернатора Рязанской области Павла Малкова на еженедельном заседании Правительства. Ранее от рязанцев поступило несколько жалоб в социальных сетях.

«За последнее время было приобретено 92 новых автобуса и 30 троллейбусов, итого 122 единицы. На сегодняшний день у нас не работают кондиционеры в трех автобусах и в 4 троллейбусах, что составляет 6%. Все четыре троллейбуса находятся на гарантийном обслуживании. Это 2 троллейбуса марки «Адмирал» и 2 троллейбуса марки «МАЗ». На текущий момент ждем специалистов по «МАЗ» из Беларуси. Здесь не смогли справиться собственными силами, но на следующей неделе мы все устраним. По автобусам «ЛИАЗ» также все устраним на следующей неделе», – рассказал Виталий Артёмов.

Глава городской администрации также отметил, что для диагностики неисправностей УРТ закупило специальное оборудование. При подготовке к летнему периоду была проведена проверка работы кондиционеров в общественном транспорте. Затем систему заправили фреоном. Всего собственными силами было отремонтировано 36 кондиционеров.