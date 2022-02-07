В Рязани усилят работу по расчистке пешеходных дорожек от снега. Такое поручение дал заммэра Борис Ясинский во время объезда Октябрьского района 7 февраля.

Ясинский посетил посёлки Шлаковый и Никуличи. На неубранный снег там ранее жаловались рязанцы.

Остановка «Теплоприбор» оказалась расчищена, однако зоны вокруг неё, в том числе в сквере на улице Трудовой, убраны плохо. Работы здесь проведут в ближайшее время.

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На улице Рязанской хорошо расчищена центральная дорога, однако тропинки вдоль неё нуждаются в уборке. Очистку снега там проведут сотрудники Дирекции благоустройства города.

По обращениям в социальных сетях участники объезда проверили прилегающие территории у объектов социальной сферы. Дорога к детсаду №69 расчищена со стороны основного заезда. Дополнительный подъезд к учреждению будет также убран. У подъезда к школе №11 образовалась «снежная каша». Дирекции благоустройства поручено срочно привести в порядок территорию.