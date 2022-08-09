Татьяна Проводина

В Рязани усилят контроль за несанкционированной торговлей

Фото с сайта Администрации Рязани

Елена Сорокина назвала недостаточным контроль за несанкционированной торговлей на улицах Интернациональной, Станкозаводской, Кальной и Советской Армии.

На оперативном совещании с руководителями структурных подразделений мэр поручила разобраться с незаконной торговлей. Она отметила, что на улице Кальной на предпринимателя составлено 22 протокола за торговлю без разрешения. Сейчас решается вопрос обращения в правоохранительные органы.

Во время объезда территорий в районе старого круга в Дашково-Песочне обнаружили свалку пустых коробок у торговых киосков на контейнерной площадке. Градоначальник поручила провести работу с владельцами близлежащих НТО.

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