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Общество

В Рязани усиляют меры противодействия энтеровирусным инфекциям

Валерия Мединская

17 июля в администрации Рязани прошло заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. На повестке дня – вопрос заболеваемости энтеровирусными инфекциями в летний период и реализации профилактических мер.

Как отметили специалисты Роспотребнадзора, среди населения региона ежегодно регистрируются случаи заболевания энтеровирусной инфекцией. При этом особенно важно не допускать распространения заболевания в детских образовательных и оздоровительных организациях и на других объектах эпидемиологического риска: в местах массового посещения, в бассейнах, аквапарках, центрах дополнительного образования детей.

В этой связи участники комиссии обсудили вопросы профилактических мер, направленных на обеспечение эпидемиологического благополучия населения. В частности, это усиление контроля за состоянием очистных и водопроводных сооружений, в том числе при обслуживании многоквартирных домов, и расположенных в общественных местах фонтанов, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований на рынках и ярмарках при реализации пищевой продукции. Особо отметили необходимость принятия профилактических мер в детских учреждениях.

Участники комиссии также призвали напоминать жителям города о необходимости соблюдения гигиенических мер при употреблении пищи и воды, поскольку опасность заражения энтеровирусными инфекциями в летний период увеличивается.

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