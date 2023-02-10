В Рязани усилили контроль за несанкционированной торговлей

В Рязани с начала года работает межведомственная группа по выявлению и предупреждению фактов несанкционированной торговли. В её состав вошли депутаты, сотрудники мэрии, муниципальных предприятий и федеральных структур.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, группа провела 3 рейда по 87 адресам. Как итог – за торговлю вне положенных мест составлено 29 протоколов.

Также нарушителям были вручены предписания о демонтаже самовольно установленных нестационарных торговых объектов. У них произведено изъятие орудий и предметов несанкционированной торговли.