Пятница, 10 февраля, 2023
7info7

В Рязани усилили контроль за несанкционированной торговлей

На главнуюОрганы властиАдминистрация

В Рязани с начала года работает межведомственная группа по выявлению и предупреждению фактов несанкционированной торговли. В её состав вошли депутаты, сотрудники мэрии, муниципальных предприятий и федеральных структур.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, группа провела 3 рейда по 87 адресам. Как итог – за торговлю вне положенных мест составлено 29 протоколов.

Также нарушителям были вручены предписания о демонтаже самовольно установленных нестационарных торговых объектов. У них произведено изъятие орудий и предметов несанкционированной торговли.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации