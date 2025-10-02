В Рязани ушла из жизни ветеран театра Марина Коломедик

Рязанский театр драмы сообщил о невосполнимой утрате: ушла из жизни ветеран театра Марина Сергеевна Коломедик. Долгие годы она посвятила работе заведующей литературно-драматургической частью (завлитом) театра.

Её любовь к театру пробудила мать, актриса Златоустовского театра Мария Ивановна Мушкетова.

Коломедик была человеком театра «не по должности, а по призванию». Она принимала участие во всех сферах деятельности коллектива, демонстрируя высокий вкус, компетентность и грамотность.

Марина Сергеевна вела обширную исследовательскую работу, изучая историю Рязанского театра драмы XVIII-XIX веков по архивным материалам. Она подготовила несколько научных докладов, с которыми выступала на конференциях.

Коломедик обладала редким качеством — индивидуальностью. Её мнение всегда основывалось на обширных знаниях и широком кругозоре, поэтому к ней прислушивались. В коллективе её ценили за профессионализм, порядочность, искренность и доброту.