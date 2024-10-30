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В Рязани ушёл из жизни Юрий Синяев

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Алексей Самохин

Ушёл из жизни Юрий Павлович Синяев. Некролог опубликовала газета «Рязанские ведомости».

Соболезнования родным и близким покойного выразили руководство и коллективы АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Юрий Павлович почти четверть века трудился в компании. Прошел путь от начальника теплотехнической инспекции до генерального директора ОАО «Рязаньоблгаз».

В 2005 году президент наградил Синяева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также соболезнования выразили депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы.

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