В Рязани ушёл из жизни Юрий Синяев

Ушёл из жизни Юрий Павлович Синяев. Некролог опубликовала газета «Рязанские ведомости».
Соболезнования родным и близким покойного выразили руководство и коллективы АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Юрий Павлович почти четверть века трудился в компании. Прошел путь от начальника теплотехнической инспекции до генерального директора ОАО «Рязаньоблгаз».
В 2005 году президент наградил Синяева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Также соболезнования выразили депутаты и сотрудники аппарата Рязанской областной Думы.