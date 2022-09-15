Четверг, 15 сентября, 2022
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В Рязани упорядочат способ определения границ прилегающей территории

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15 сентября на заседании комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства территории города. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Проект устанавливает полномочия администрации по определению порядка составления и выдачи схемы границ прилегающей территории к земельному участку, зданию (строению, сооружению) в соответствии с правовым актом администрации Рязани.

Во время обсуждения вопроса депутаты отметили необходимость контроля содержания прилегающих территорий собственниками нежилых помещений. Администрации предложено в течение 7 дней разработать предложения для решения этой проблемы.

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