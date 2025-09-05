Пятница, 5 сентября, 2025
В Рязани умерла судья Арбитражного суда Лариса Котлова

На 62-м году жизни после продолжительной болезни скончалась судья Арбитражного суда Рязанской области Лариса Ивановна Котлова. Она посвятила юриспруденции 35 лет своей жизни, из которых более 23 проработала в должности судьи.

Лариса Ивановна родилась 31 августа 1964 года в городе Калинин (сейчас Тверь). В 1987 году окончила Воронежский государственный университет по специальности «правоведение» и получила квалификацию юриста.

Лариса Котлова была председателем четвёртого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений Арбитражного суда Рязанской области. Ей был присвоен первый квалификационный класс судьи.

За годы своей карьеры она заслужила уважение в судейском сообществе как высококвалифицированный и добросовестный специалист. Котлова неоднократно избиралась членом Квалификационной коллегии судей и Совета судей Рязанской области, а в 2010–2012 годах входила в состав Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Рязанской области.

За свой труд и вклад в развитие правосудия Лариса Ивановна была отмечена множеством наград. В 2004 году ей объявили благодарность Высшего Арбитражного Суда РФ. Она награждена памятным знаком губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской».

За безупречную службу и трудовую доблесть Лариса Ивановна получила медали «За безупречную службу» и «За трудовую доблесть» от Судебного департамента при Верховном Суде РФ. В 2024 году, за долголетнее и образцовое исполнение обязанностей, ей присвоили звание «Почётный работник судебной системы».

