Воскресенье, 9 июня, 2024

В Рязани умер заслуженный врач РФ Михаил Титов

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/bsmpryazan

В Рязани умер Михаил Титов, заслуженный врач РФ, почетный гражданин Рязани, ветеран труда, отличник здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории, член-корреспондент Международной академии информатизации при ООН. Его не стало 7 июня. Михаилу Титову было 93 года.

О его смерти написали ву группе Рязанской БСМП, которую он возглавлял 40 лет. Михаила Титова похоронят на кладбище при Скорбященском храме. Прощание состоится 10 июня (понедельник) в 11 час.

https://vk.com/bsmpryazan?w=wall-148815386_1423

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