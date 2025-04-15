В Рязани украсят город цветами

В Рязани в преддверии майских праздников готовятся к цветочному оформлению улиц.

Городские теплицы МКУ «Управления по делам территорий» работают круглогодично. Подготовка к весенней высадке цветов начинается еще с осени. Сначала специалисты готовят почву к предстоящему посадочному сезону. Тепличные секции обрабатывают от вредителей и болезней. Зимой здесь идет активная работа по посадке семен, пикировке и доращиванию. Весной цветы готовят к высадке на городских клумбах.

За растениями ежедневно ухаживают специалисты тепличного хозяйства. Работники обеспечивают должный уход: поливают растения, проводят прополку и подкормку минеральными удобрениями.

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Декоративные сорта растений украсят городские клумбы к майским праздникам.

Выращивание и посадка цветов — это труд и слаженная работа специалистов. Просим жителей уважать работу сотрудников и беречь городские цветники, чтобы они радовали рязанцев и гостей города своей красотой!