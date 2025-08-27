В Рязани ученики школы №20 с 1 сентября будут учиться в здании школы №56

С 1 сентября учащиеся школы №20 будут заниматься в здании на ул. Станкозаводской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Школа на ул. Энгельса была построена в 1956 году. С 2020 по 2024 годы там провели ремонт системы отопления, заменили кровлю, обновили спортивный зал, окна, ограждение и освещение территории.

Летом 2025 года на фасаде здания появились трещины и другие повреждения. Специализированная организация провела обследование конструкций и признала аварийными часть наружных и внутренних стен, кирпичные простенки и балки перекрытия подвала. Эксплуатация здания в таком состоянии невозможна. Работы по обследованию школы продолжаются.

В связи с этим с 1 сентября 2025 года обучение школьников будет организовано в двухсменном режиме в здании МБОУ «Школа №56 “Центр образования” имени А.С. Соколова» (корпус по адресу: ул. Станкозаводская, 18, бывшая школа №74).

На первом этаже этого здания оборудована столовая для организации горячего питания учащихся.