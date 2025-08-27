Среда, 27 августа, 2025
8.9 C
Рязань
Общество

В Рязани ученики школы №20 с 1 сентября будут учиться в здании школы №56

Алексей Самохин
Изображение от freepik

С 1 сентября учащиеся школы №20 будут заниматься в здании на ул. Станкозаводской. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Школа на ул. Энгельса была построена в 1956 году. С 2020 по 2024 годы там провели ремонт системы отопления, заменили кровлю, обновили спортивный зал, окна, ограждение и освещение территории.

Летом 2025 года на фасаде здания появились трещины и другие повреждения. Специализированная организация провела обследование конструкций и признала аварийными часть наружных и внутренних стен, кирпичные простенки и балки перекрытия подвала. Эксплуатация здания в таком состоянии невозможна. Работы по обследованию школы продолжаются.

В связи с этим с 1 сентября 2025 года обучение школьников будет организовано в двухсменном режиме в здании МБОУ «Школа №56 “Центр образования” имени А.С. Соколова» (корпус по адресу: ул. Станкозаводская, 18, бывшая школа №74).

На первом этаже этого здания оборудована столовая для организации горячего питания учащихся.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

Жена пропавшего на Босфоре российского пловца попросила помощи

У Николая Свечникова недавно родился сын, сейчас мальчику 8 месяцев
Новости России

Священник назвал слова, которые не стоит говорить во время молитвы

Настоятель храма Святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке протоиерей Фёдор Бородин рассказал, каких ошибок стоит избегать во время молитвы.

Последние новости

Общество

Актуальные тренды и привлекательные лоты: чем обусловлена инвестиционная привлекательность резиденции «Поляна»

Загородная недвижимость в 2025 году становится привлекательным инструментом для инвесторов. Этому способствуют рост удаленной работы и развитие внутреннего туризма в России.
Экология, природа, животные

Редкий гриб из Красной книги вырос в лесу под Рязанью

Ежо́вик кораллови́дный, также гериций коралловидный, ежевик (лат. Herícium coralloídes), — съедобный гриб рода Гериций.
Новости мира

Теннисистка из США из-за травмы завела аккаунт на OnlyFans и не пожалела

Профессиональная теннисистка из Америки Сачия Викери раскрыла причины, подтолкнувшие её начать публикацию контента на популярной платформе OnlyFans
Транспорт и дороги

В Рязани временно не работает МРЭО ГИБДД

Об устранении неполадок и восстановлении работы в штатном режиме будет сообщено дополнительно
Новости России

Альпинистку Наталью Наговицину признали пропавшей без вести

Из-за сломанной ноги она не могла передвигаться и с 12 августа оставалась на пике Победы, на небольшой площадке на высоте около 7 200 м.
Общество

В Рязанской области выплатили компенсации 16 семьям погибших при ЧП 

Всего на 26 августа заявления о выплатах подали 17 семей. Кроме того, подано 11 заявлений о компенсации по ранению, двоим уже произведены выплаты. 
Интересное

Гороскоп на 27 августа: середина недели принесет перемены и новые силы

Гороскоп на 27 августа 2025 года для всех знаков зодиака: советы о работе, саморазвитии, здоровье и личных отношениях. Узнайте, что готовит середина недели.
Происшествия

В соцсетях сообщили о пожаре около Рязани

По словам очевидцев, пожар в поле случился около населённого пункта Божатково. Через некоторое время на место проехали машины МЧС. 