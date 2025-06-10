В Рязани участникам СВО отказали в выплате за заключение контракта, вмешалась прокуратура

В Рязани участники специальной военной операции получили положенные выплаты после вмешательства прокуратуры. Подробности инцидента сообщил телеграм-канал надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку в главном управлении по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области. Выяснилось, что двое заключивших в ноябре 2024 года контракт мужчин не получили региональные выплаты.

В результате прокурорского вмешательства права военнослужащих восстановлены, каждый получил по 400 тыс. рублей.