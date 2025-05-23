В Рязани участник СВО сыграл свадьбу с девушкой, с которой познакомился по переписке

В Рязани свадьбу сыграли участник СВО и его возлюбленная. Молодожёны познакомились в интернете, их переписка переросла в серьёзные отношения
О паре Антона и Алисы рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина. По её словам, регистрацию их брака переносили не раз. Всё дело в том, что мужчина проходит службу в зоне СВО, у него не получалось уйти в отпуск.
После встречи с Алисой Антон убедился, что встретил «ту самую». Возлюбленной он сделал предложение.
По словам Сорокиной, в рязанском загсе регистрацию браков участников СВО осуществляют в удобный для них день. Зачастую отношения пар официально регистрируют в день подачи заявления. С начала 2025 года в Рязанской области было зарегистрировано 148 браков с участниками СВО.
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