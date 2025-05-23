В Рязани участник СВО сыграл свадьбу с девушкой, с которой познакомился по переписке

В Рязани свадьбу сыграли участник СВО и его возлюбленная. Молодожёны познакомились в интернете, их переписка переросла в серьёзные отношения

О паре Антона и Алисы рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина. По её словам, регистрацию их брака переносили не раз. Всё дело в том, что мужчина проходит службу в зоне СВО, у него не получалось уйти в отпуск.

— Будущие молодожёны познакомились в Сети. Полгода переписывались. Антон, конечно, ждал отпуска. Хотелось воочию увидеть девушку, которая так ему понравилась. Алиса очень переживала перед той, первой, встречей – понравятся ли они друг другу. Да и мама говорила: «Переписка — это одно, а реальные взаимоотношения — совсем другое». Но ребята при встрече очень понравились друг другу, словно были знакомы тысячу лет, так легко и комфортно им было, — рассказывает Сорокина.

После встречи с Алисой Антон убедился, что встретил «ту самую». Возлюбленной он сделал предложение.

— Теперь это уже семья. Антон вернётся защищать интересы нашей Родины, Алиса, по её признанию, будет работать и ждать. Молодые, красивые, достойные! Пусть ваша семья, дорогие молодожёны, будет самой-самой счастливой! — отмечает руководитель ГУ ЗАГС.

По словам Сорокиной, в рязанском загсе регистрацию браков участников СВО осуществляют в удобный для них день. Зачастую отношения пар официально регистрируют в день подачи заявления. С начала 2025 года в Рязанской области было зарегистрировано 148 браков с участниками СВО.