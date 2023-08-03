В Рязани убрали нелегальные торговые палатки с улицы Гагарина

На улице Гагарина провели рейд по устранению мест несанкционированной торговли, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Вечером 2 августа сотрудники Управления по делам территории по Октябрьскому району совместно с Дирекцией благоустройства города провели рейд по выявлению и устранению мест несанкционированной торговли на улице Гагарина.

С нелегальной торговой точки, находившейся около дома № 33, убрали и вывезли находящиеся там палатки, лотки и прилавки. Также был убран оставленный торговцами мусор, коробки и ящики из-под овощей.

Подобные рейды по выявлению и устранению точек несанкционированной торговли на улицах города проводятся еженедельно.