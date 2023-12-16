В Рязани у ТЦ «Кит» открылась обновленная ярмарка выходного дня

16 декабря в Рязани у торгового центра «Кит» после благоустройства открылась обновленная ярмарка выходного дня. В субботний день покупателей встречали живая музыка, горячий чай, бесплатные угощения и, конечно, самые свежие и качественные товары от местных производителей.

Посетители оценили новые комфортные условия торговли: на территории заменено асфальтовое покрытие, смонтирована система электроснабжения, установлены лавочки, урны, оборудована контейнерная площадка, а также стела «Рязанская ярмарка». Территория благоустроена на средства областного бюджета по поручению губернатора Павла Малкова. Организатором работ выступило региональное Агентство развития бизнеса.

Обновлены и правила допуска продавцов к торговле: на ярмарке больше нет перекупщиков, свою продукцию предлагают только проверенные местные производители.

— Ярмарка — место, куда люди приходят в свой выходной день, и здесь должно быть приятно находиться всем участникам торговли. Обновленная ярмарка у ЦНТИ уже стала площадкой для проведения культурно-развлекательных мероприятий: тут прошел конкурс «Выбирай рязанское. Ярмарка». В новогодние праздники на территории обеих ярмарок выходного дня планируются развлекательные программы для детей и взрослых, — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, Агентство развития бизнеса Рязанской области оказывает государственную поддержку предпринимателям региона, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».