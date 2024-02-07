Среда, 7 февраля, 2024
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В Рязани у школы №70 заметили пожарную машину

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Днем в среду, 7 февраля, у школы №70 в Недостоево заметили пожарную машину.

Фотографиями с редакцией 7info поделились очевидцы.

Официальной информации о происшествии нет.

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