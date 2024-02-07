На главнуюНовости Рязани 07.02.2024 16:49 В Рязани у школы №70 заметили пожарную машину 7info 2 Днем в среду, 7 февраля, у школы №70 в Недостоево заметили пожарную машину. Фотографиями с редакцией 7info поделились очевидцы. Официальной информации о происшествии нет. Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака Россияне требуют закрыть бар, в котором бармен публично занимался сексом — СМИ В Екатеринбурге банк выбивал долг из девушки, которая не брала кредит Наталья Суворова назначена зампредом правительства Рязанской области Рязанка стала героиней программы «Мужское и женское» на Первом канале Эксперт рассказал, какие профессии исчезнут из-за развития искусственного интеллекта ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке Кому 7 февраля будет помогать Ангел-хранитель? Необычные приметы дня Городские новости РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани