В Рязани у клиента караоке-бара украли телефон за 300 тысяч рублей

В полицию Железнодорожного района Рязани поступило заявление от 42-летнего местного жителя о краже мобильного телефона. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошёл накануне в одном из караоке-баров в центре города. Посетитель временно покинул свой столик, оставив на нём флагманский смартфон стоимостью более 300 тысяч рублей. Когда он вернулся, телефона с множеством важных контактов уже не было.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Рязани. Мужчину разыскали и доставили в отдел.

По данным полиции, в тот вечер он также находился в заведении. Проходя мимо столика, заметил оставленный без присмотра телефон и забрал его. Позже гаджет был продан по сходной цене.

Следственным отделом ОМВД по Железнодорожному району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.