В Рязани у «Барса на Есенина» начали готовить строительную площадку

18 февраля в Рязани возле «Барса на Есенина» начали расчищать площадку для предстоящей стойки. Фотографии работ появились в группе «RZN LIFE» Вконтакте.

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На кадра видно, что близлежащие магазины — «Барс» и «Апельсин» — обнесли забором.

Ранее здесь ликвидировали заправку.

Напомним, на указанном месте планируется возведение высоток. Изначально шла речь о шести зданиях более 30 этажей, однако затем этажность сократили.

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Работа над проектом застройки ведётся совместно с инспекцией по охране культурного наследия.