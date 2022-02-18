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Пятница, 18 февраля, 2022

В Рязани у «Барса на Есенина» начали готовить строительную площадку

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В Рязани у «Барса на Есенина» начали готовить строительную площадку

Александр Ильин
Фото: RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ

18 февраля в Рязани возле «Барса на Есенина» начали расчищать площадку для предстоящей стойки. Фотографии работ появились в группе «RZN LIFE» Вконтакте.

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На кадра видно, что близлежащие магазины — «Барс» и «Апельсин» — обнесли забором. 

Ранее здесь ликвидировали заправку.

Напомним, на указанном месте планируется возведение высоток. Изначально шла речь о шести зданиях более 30 этажей, однако затем этажность сократили.

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Работа над проектом застройки ведётся совместно с инспекцией по охране культурного наследия.

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