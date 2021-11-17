В Рязани у 95-летней пенсионерки украли полмиллиона рублей

Полицейские задержали подозреваемого в краже 500 тысяч рублей у 95-летней пенсионерки в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Женщина рассказала, что деньги пропали после визита к ней домой мужчины. На улице он вышел из машины и предложил рязанке купить подушки и постельное бельё. А чтобы лучше разглядеть товар, попросил пройти к женщине домой.

В квартире пенсионерка оценила качество и решила приобрести товар. При этом показала незнакомцу место, где хранит деньги.

Получив описание подозреваемого, его машины, оперативники установили, что к краже причастен 41-летний житель Московской области. Мужчина судимостей не имеет, но его родственники задерживались за аналогичные преступления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

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