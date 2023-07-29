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В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования

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Тротуар у торговых рядов на улице Краснорядской временно доложили плиткой для вторичного использования, сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В Рязани проводится благоустройство сквера у торговых рядов вдоль улицы Краснорядской. В первый раз тендер на благоустройство был размещен на портале госзакупок в сентябре 2022 года, но был отменен. По результатам проведения повторной процедуры определен подрядчик для проведения первого этапа благоустройства. В рамках первой очереди обустроено освещение, установлены площадки, сцена и амфитеатр, уложен газон и тротуарная плитка. Недостающая часть тротуарной плитки заказана, срок изготовления 21 день.

В связи с проведением на площади Ленина праздничных мероприятий, посвященных Дню ВДВ, принято решение в качестве временной меры доложить плитку, предназначенную для вторичного использования. Плитку привезли со склада «Дирекции благоустройства города». После проведения праздничных мероприятий она будет демонтирована. Здесь уложат тротуарную плитку такого же цвета, фактуры и стилистики, как и на остальной части улицы.

Впереди второй этап благоустройства. Сейчас ведутся закупочные процедуры. Запланировано ликвидировать провалы в тротуаре, отремонтировать фонтан, установить ограждения у сцены и амфитеатра, оборудовать детскую игровую зону с покрытием из каучуковой и резиновой крошки.

В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования
В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования
В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования
В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования
В Рязани тротуар у торговых рядов временно доложили плиткой для вторичного использования

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