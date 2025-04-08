В Рязани трое иностранцев выразили желание заключить контракт с ВС РФ

Военные следователи продолжают работу, направленную на напоминание гражданам, недавно получившим российское гражданство, об обязанности встать на воинский учёт.

Во время очередного рейда, проведённого сотрудниками военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области и при поддержке территориальных правоохранительных органов, были проверены 25 человек из числа иностранных и натурализованных граждан.

Четыре из них были доставлены в военкоматы для постановки на воинский учёт.

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Трое иностранных граждан выразили желание заключить контракт на прохождение военной службы в Вооружённых силах РФ.

Рейд, как и ранее, охватил 5-ю оптовую базу в Рязани, а также ряд торговых и строительных площадок города.

С начала 2024 года, благодаря совместной работе военных следователей и сотрудников военкоматов, на учёт были поставлены более 1000 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан уже заключили контракты о прохождении службы в рядах ВС РФ.