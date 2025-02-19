В Рязани трёх мигрантов, ставших гражданами России, поставили на воинский учёт

Очередной рейд, направленный на напоминание гражданам, недавно получившим российское гражданство, об их обязанности встать на воинский учет, провели сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с работниками военного комиссариата Рязанской области.

В ходе рейда, проведенного при поддержке территориальных правоохранительных органов, были проверены 25 иностранных и натурализованных граждан. Троих из них сопроводили в военные комиссариаты для постановки на учет.

Два иностранных гражданина выразили желание заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ.

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Традиционно рейд охватил 5-ю оптовую базу Рязани, а также другие торговые и строительные объекты.

С начала 2024 года, благодаря совместной работе военных следователей и комиссариатов, на воинский учет было поставлено более 1000 натурализованных граждан, а свыше 500 иностранных граждан заключили контракты на прохождение военной службы в ВС РФ.