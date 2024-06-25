В Рязани тренеров будут обучать работе с детьми-инвалидами и ОВЗ

В Рязани создадут пилотную группу по обучению тренеров для занятий адаптивной физкультурой с детьми с инвалидностью и ОВЗ. Вопрос рассмотрели на заседании Совета по делам инвалидов, которое прошло 25 июня в Большом зале правительства Рязанской области.

Депутат Рязанской областной Думы, руководитель Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Елена Синица рассказала, что в апреле в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Рязанской области обратились представители общественной организации помощи детям-инвалидам «Свой путь».

— В 2012 году организацией «Свой путь» был инициирован проект по адаптивному плаванию. Представители организации обратились в партию «Единая Россия» с просьбой предоставить возможность проводить занятия с детьми с инвалидностью и ОВЗ по адаптивному плаванию на безвозмездной основе в бассейне «Радиоволна», построенном в рамках партийного проекта «500 бассейнов». Просьба была удовлетворена. До 2023 года занятия проводились на регулярной основе. Инструктор организации «Свой путь» проводил четыре тренировки в неделю с 14 детьми с ОВЗ, — рассказала Елена Синица.

В декабре 2023 года администрация ФБГБОУ ВО «РГРТУ им. В. Ф. Уткина» не продлила договор о сотрудничестве на 2024 год, что вызвало недовольство со стороны родителей.

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» было организовано совещание, на которое были приглашены все заинтересованные стороны, в том числе Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Были выявлены две основных проблемы:

— отсутствие методических рекомендаций по занятиям адаптивной физкультурой с детьми с инвалидностью и ОВЗ, допустимое количество детей в группах, количество детей с разными нозологиями на одного тренера;

— необходимость иметь педагогическое образование и дополнительную подготовку тренера, который проводит занятия адаптивной физкультурой с детьми с инвалидностью и ОВЗ.

По итогам была создана рабочая группа, которая отправила в соответствующие министерства запросы для уточнения необходимой информации.

В ответ на запрос, министерство физической культуры и спорта Рязанской области ответило, что в Рязанской области имеется 21 ФОК с бассейном. И только в 8 из них имеются тренеры и инструкторы, имеющие квалификацию, позволяющую проводить занятия по плаванию с детьми с инвалидностью и ОВЗ.

По информации, предоставленной министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области, на 1 января 2024 года в регионе проживают 4312 детей-инвалидов с различными нозологиями.

Одним из способов реабилитации и социализации таких детей являются занятия физической культурой и спортом.

На сегодняшний день имеется достаточное количество тренеров и инструкторов, желающих пройти переподготовку для работы с детьми с инвалидностью и ОВЗ.

Кроме того, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что желающие пройти переподготовку есть и среди педагогов физической культуры, работающих в общеобразовательных организациях Рязанской области.

Администрация ФБГБОУ ВО «РязГМУ имени академика И. П. Павлова» сообщила о разработке программы профессиональной переподготовки «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту». Слушателями по данной программе профессиональной переподготовки могут стать лица, имеющие высшее образование, а также окончившие СПО, и желающие получить право осуществлять деятельность по физкультурно-спортивному воспитанию населения различных возрастных групп с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов.

По информации Минтруда РФ возможно включение в региональную программу «Доступная среда» мероприятия по обучению тренеров по адаптивной физкультуре.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Наталья Суворова предложила создать пилотную группу из тренеров и преподавателей, выразивших свое согласие на переобучение, а затем включить их в инфраструктуру реабилитационных секций для детей-инвалидов. За счет внутреннего перераспределения объемов финансирования мероприятий программы на эти цели возможно направить необходимые средства.