В Рязани телефонный мошенник обманул сборщика мебели

В Рязани телефонный мошенник обманул 42-летнего сборщика мебели. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

- Реклама -

Мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытке несанкционированного вывода денег с банковского счёта. Чтобы помешать этому, необходимо было перевести деньги на резервный счёт.

Рязанец выполнил указания, в результате потерял 62 тысячи рублей.

По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ.

- Реклама -

УМВД России по Рязанской области напоминает: не поднимайте трубки, когда Вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.