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Вторник, 19 апреля, 2022

В Рязани телефонный мошенник обманул сборщика мебели

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В Рязани телефонный мошенник обманул сборщика мебели

7info
рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

В Рязани телефонный мошенник обманул 42-летнего сборщика мебели. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

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Мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил о попытке несанкционированного вывода денег с банковского счёта. Чтобы помешать этому, необходимо было перевести деньги на резервный счёт. 

Рязанец выполнил указания, в результате потерял 62 тысячи рублей. 

По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ.

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УМВД России по Рязанской области напоминает: не поднимайте трубки, когда Вам звонят с неизвестных номеров, в особенности, если номера звонящих начинаются на 8-800, 8-495, 8-499.

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