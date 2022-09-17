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В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города

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В пятницу, 16 сентября, на стадионе «Спартак», в рамках празднования Дня города, прошёл товарищеский футбольный матч между командами правительства Рязанской области и администрации Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минспорта.

Встреча завершилась победой футболистов правительства со счётом 2:0. Команда получила переходящий кубок.

Участников матча приветствовали министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов и начальник управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунов.

В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
В Рязани сыграли в футбол команды правительства и администрации города
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