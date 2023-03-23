В Рязани супруги забили случайного знакомого молотком и бетонным блоком

После апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда от 7 декабря 2022 года в отношении Александра и Инны Макаровых, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц).

Как установил суд, в августе 2021 года в Рязани супруги Макаровы распивали спиртные напитки во дворе дома с мужчиной, с которым они только познакомились. Между Макаровым и потерпевшим К. произошел словесный конфликт из-за того, что последний в отсутствие подсудимого навязчиво оказывал знаки внимания Макаровой.

В результате конфликта мужчины начали драку и причинили друг другу незначительные телесные повреждения. Затем у Макарова возник преступный умысел, направленный на совершение убийства, в результате чего он нанес ногами несколько ударов по лежащему на земле потерпевшему К. Подсудимая Макарова, найдя молоток, нанесла К. несколько ударов по голове и телу, после чего Макаров забрал у нее орудие убийства, тоже нанес ему множество ударов по телу и голове. После этого подсудимый нашел бетонный блок и два раза бросил его на голову и грудь К. В результате полученных травм потерпевший К. скончался на месте, а подсудимые скрылись с места преступления.

Рязанский областной суд признал подсудимых виновными и назначил:

— Александру Макарову — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться им после отбытия основного наказания.

— Инне Макаровой — 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться ей после отбытия основного наказания.

Судом учтены смягчающие наказание обстоятельства: чистосердечное раскаяние, полное признание вины, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, противоправное и аморальное поведение потерпевшего.