В Рязани судебный пристав обвиняется в использовании арестованного автомобиля

Бывший сотрудник УФССП России по Рязанской области обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

С ноября 2019 года по октябрь 2022 года обвиняемый в личных целях использовал арестованный автомобиль. Для этого он изготовил фальшивый документ о передаче машины в территориальное управление Росимущества на распоряжение.

Противоправные действия были пресечены, автомобиль изъят.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК России по Рязанской области.