В Рязани судебные приставы активно взыскивают долги за ЖКУ

Широкомасштабные рейды по взысканию долгов по оплате жилищно- коммунальных услуг проводятся рязанскими судебными приставами, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2024 году сотрудниками УФССП России по Рязанской области на принудительное исполнение предъявлено жителям региона более 14,8 тысяч исполнительных документов на сумму порядка 430 млн. рублей о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), что на 23,5 % больше, чем в 2023 году.

К неплательщикам задолженности за потребленные ЖКУ сотрудниками Управления ФССП России по Рязанской области применяется предусмотренный действующим законодательством РФ перечень комплексных мер принудительного исполнения. В случае неисполнения гражданами долговых обязательств судебные приставы имеют право не только наложить арест на имущество, но и ограничить право на регистрационные действия с имуществом, направить взыскание на денежные средства на счетах и заработную плату, пенсии и иные выплаты, а также установить временные ограничения на выезд должников за пределы Российской Федерации.

Реклама

Во время регулярно проводимых рейдов должники информируются сотрудниками УФССП России по Рязанской области о сумме их задолженностей и возбужденных исполнительных производствах. Так, 26 марта 2025 года судебные приставы-исполнители выезжали к неплательщикам по 15 адресам города Рязани. Их суммарный долг по оплате ЖКУ превышает 2 млн. рублей.

В результате рейда судебные приставы-исполнители арестовали имущество у 10 должников на сумму 330 тыс. рублей. Теперь у этих рязанцев есть десять дней на то, чтобы погасить неоплаченную вовремя сумму. И только после этого арест имущества будет снят. Если же деньги не поступят на счет компании-поставщика услуг ЖКХ, имущество неплательщиков будет оценено и впоследствии реализовано, а вырученные средства пойдут на оплату задолженности.