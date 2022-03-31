В Рязани судебного пристава задержали за получение взятки

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении судебного пристава-исполнителя одного из подразделений УФССП России по Рязанской области возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

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По данным следствия, 14 февраля 2022 года подозреваемый получил от должника по исполнительному производству 20 тысяч рублей за отмену обращения взыскания на денежные средства указанного лица без наличия на то законных оснований. Взяткодатель привлекается к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 291 УК РФ.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.