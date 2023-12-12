В Рязани судебного пристава обвиняют в присвоении миллиона рублей

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по делу судебного пристава, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудницу регионального управления ФССП обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, потерпевшая с декабря 2021 по февраль 2023 года передавала деньги судебному-приставу исполнителю. Средства зачислялись на карты пристава, её родственников и знакомых. Задолженность не списывалась.

По подсчётам правоохранителей, ущерб потерпевшей превысил миллион рублей.

Уголовное дело передано в Советский районный суд Рязани.