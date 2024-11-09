Суббота, 9 ноября, 2024
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В Рязани суд вынес приговор родителям погибшей на пожаре девочки

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Алексей Самохин
Image by Freepik

Железнодорожный районный суд Рязани вынес приговор по уголовному делу о гибели ребёнка на пожаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По данным регионального Следкома, ЧП случилось 21 мая 2024 года на улице Чернышевского. 38-летняя женщина и её 44-летний супруг после употребления алкоголя уснули. В квартире в этот момент находились без присмотра четверо детей.

Ребёнок нашёл лежавшие спички и зажёг. После этого начался пожар. В результате погибла 5-летняя девочка. Она отравилась продуктами горения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил родителям наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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