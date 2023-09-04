В Рязани суд рассмотрит дело о двойном убийстве

В Рязанский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина М., 1999 года рождения, и гражданина А., 2001 года рождения, сообщила пресс-служба суда.

Гражданин М. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «з» ч.2 ст. 105 (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. п. «б», «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), ч.2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта и других важных личных документов).

Гражданин А. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений).

О дате начала рассмотрения уголовного дела не сообщается.