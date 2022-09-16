В Рязани суд оштрафовал МУП «РМПТС» на 296250 рублей за завышенную плату за отопление

14 сентября Двадцатый арбитражный апелляционный суд отказал МУП города Рязани «Рязанское унитарное предприятие тепловых сетей» (МУП «РМПТС») в удовлетворении требований в споре с управлением антимонопольной службы. Об этом сообщил сайт УФАС Рязанской области.

В 2020 году антимонопольщикам поступила жалоба на высокие тарифы для магазинов, пристроенных к жилому дому в Рязани. РМПТС начало брать с торговых точек оплату не по приборам учёта, а по нормативам. По подсчётам ведомства, коммерсанты в 2018 году переплатили 180 тысяч, годом позже — 900 тысяч рублей. Общая сумма переплат превысила 1,1 млн. рублей.

МУП «РМПТС» мотивировало свои действия тем, что в здании не установлен общедомовой счётчик тепла. Между тем, по закону до июля 2013 года такой прибор должно было установить само предприятие, если этого не сделали жильцы. Кроме того, система отопления пристроенных магазинов функционирует отдельно от системы дома.

По решению суда, МУП «РМПТС» и виновное должностное лицо привлечены к административной ответственности, сумма штрафа составила 296250 рублей.

«РМПТС» не согласилось с решением Рязанского УФАС России и оспорило его в судебном порядке. Однако арбитражные суды двух инстанций в удовлетворении требований отказали.