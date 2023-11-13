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В Рязани суд обязал ОКБ оснастить ФАПы

7info
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Московский районный суд Рязани удовлетворил иски прокурора Михайловского района к ОКБ и Минздраву, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Прокурор потребовал оснастить Стублевский и Поярковский фельдшерско-акушерские пункты в Михайловском районе в соответствии с установленными стандартами.

Медицинские учреждения находятся в ведении подразделения Рязанской ОКБ Михайловской межрайонной больницы. В ходе проверки были выявлены нарушения в оснащении ФАП.

Исполнение решения суда контролируется прокурором района.

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