В Рязани суд обязал ОКБ оснастить ФАПы

Московский районный суд Рязани удовлетворил иски прокурора Михайловского района к ОКБ и Минздраву, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Прокурор потребовал оснастить Стублевский и Поярковский фельдшерско-акушерские пункты в Михайловском районе в соответствии с установленными стандартами.

Медицинские учреждения находятся в ведении подразделения Рязанской ОКБ Михайловской межрайонной больницы. В ходе проверки были выявлены нарушения в оснащении ФАП.

Исполнение решения суда контролируется прокурором района.