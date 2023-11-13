В Рязани суд обязал ОКБ оснастить ФАПы

Московский районный суд Рязани удовлетворил иски прокурора Михайловского района к ОКБ и Минздраву, сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.
Прокурор потребовал оснастить Стублевский и Поярковский фельдшерско-акушерские пункты в Михайловском районе в соответствии с установленными стандартами.
Медицинские учреждения находятся в ведении подразделения Рязанской ОКБ Михайловской межрайонной больницы. В ходе проверки были выявлены нарушения в оснащении ФАП.
Исполнение решения суда контролируется прокурором района.