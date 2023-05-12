Пятница, 12 мая, 2023
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В Рязани студенты-журналисты встретились с главным редактором «7info»

7info

В редакции газеты «Рязанские ведомости» состоялась встреча студентов 2-го курса журфака РГУ с главным редактором информационного агентства «7info» Надеждой Майоровой.

Во время общения со студентами, она рассказала ил о принципах работы сетевого издания, целях, которые ставят перед собой сотрудники СМИ, фишках агентства.

Одно из главных отличий 7info.ru — наличие нескольких спецпроектов, реализованных совместно с Фондом президентских грантов. С ними можно познакомиться на отдельной странице сайта.

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