Понедельник, 22 апреля, 2024

В Рязани студенты посетили крупнейшее дорожное предприятие региона

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязани студенты 2 курса автодорожного факультета Рязанского агротехнологического университета (РГАТУ) посетили «Рязаньавтодор», который задействован в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для будущих инженеров и строителей провели экскурсию и рассказали об особенностях работы предприятия. Сотрудники «Рязаньавтодора» рассказали ребятам о дорожной организации в целом и о перспективах работы в ней. Кроме того, студентам провели экскурсию по лаборатории, где они узнали о методах исследования щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и о технологическом процессе их производства.

Также ребята посетили площадки, где хранятся щебень, песок и другие составляющие асфальтобетона.

«Посещение таких крупных производственных объектов является одним из ключевых элементов в вопросе подготовки компетентных специалистов дорожной сферы. Ребята получают представление о реальных условиях труда, безопасности и организации производства. Это поможет им сформировать целостное представление о выбранной профессии и ее практической реализации», — прокомментировал генеральный директор АО «Рязаньавтодор» Сергей Руденко.

В рамках экскурсии будущие специалисты ознакомились с техническими особенностями состава асфальтобетона. Ежегодно предприятие выпускает более 200 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, которая используется для ремонта дорог по всей Рязанской области. Собственная лаборатория позволяет проводит испытания асфальтобетона и выпускать смеси различных марок.

В завершение мероприятия сотрудники АО «Рязаньавтодор» поблагодарили студентов за интерес и стремление узнать больше о современных строительных технологиях.

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области приведут в нормативное состояние почти 124 км дорог.

В Рязани студенты посетили крупнейшее дорожное предприятие региона

В Рязани студенты 2 курса автодорожного факультета Рязанского агротехнологического университета (РГАТУ) посетили АО «Рязаньавтодор», который задействован в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Для будущих инженеров и строителей провели экскурсию и рассказали об особенностях работы предприятия. Сотрудники «Рязаньавтодора» рассказали ребятам о дорожной организации в целом и о перспективах работы в ней. Кроме того, студентам провели экскурсию по лаборатории, где они узнали о методах исследования щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей и о технологическом процессе их производства.

Также ребята посетили площадки, где хранятся щебень, песок и другие составляющие асфальтобетона.

«Посещение таких крупных производственных объектов является одним из ключевых элементов в вопросе подготовки компетентных специалистов дорожной сферы. Ребята получают представление о реальных условиях труда, безопасности и организации производства. Это поможет им сформировать целостное представление о выбранной профессии и ее практической реализации», — прокомментировал генеральный директор АО «Рязаньавтодор» Сергей Руденко.

В рамках экскурсии будущие специалисты ознакомились с техническими особенностями состава асфальтобетона. Ежегодно предприятие выпускает более 200 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, которая используется для ремонта дорог по всей Рязанской области. Собственная лаборатория позволяет проводит испытания асфальтобетона и выпускать смеси различных марок.

В завершение мероприятия сотрудники АО «Рязаньавтодор» поблагодарили студентов за интерес и стремление узнать больше о современных строительных технологиях.

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Рязанской области приведут в нормативное состояние почти 124 км дорог.

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