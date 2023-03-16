В Рязани строятся школы и детские сады

На заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию о строительстве новых объектов городской инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Был заслушан отчет управления капитального строительства о деятельности в 2022 году. Как было сказано, в отчетном периоде завершены работы по пристройке яслей к зданию детского сада № 136 и по технологическому присоединению яслей на ул. Бугровка к сетям газораспределения, также окончено строительство школы на 1100 мест в районе Кальное. Кроме того, началось строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» и двух детских садов в Кальном и Семчино, в рамках реализации МП «Культура города Рязани» — реконструкция детской школы искусств № 5.

Также в отчетный период продолжалась работа по завершению реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Всего расселено 77 домов, снесено 67 домов, 699 семей переселены. Завершено расселение аварийных домов № 92 по ул. Свободы и № 29 по ул. Товарный двор (станция Рязань-2).

Депутаты рассмотрели информацию о предоставлении молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома. Социальная выплата предоставлена 12 молодым семьям.

Кроме того, членами комитета был заслушан отчет о реализации ведомственной целевой программы «Адресная инвестиционная программа города Рязани» за 2022 год.